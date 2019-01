Inserita in Politica il 15/01/2019 da Direttore TRAFFICO DI MIGRANTI TRA TUNISIA E ITALIA, VARCHI (FDI) PLAUDE ALLA PROCURA E ALLA GDF DI PALERMO 15 gennaio 2019



“Un altro duro colpo al business che gira intorno al fenomeno dell’immigrazione clandestina: avanti così, per ristabilire la legalità e contrastare qualsiasi forma di sfruttamento”: con queste parole Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, commenta l’operazione della Guardia di Finanza tra Palermo, Mazara del Vallo, Lampedusa e Tunisi, che ha condotto al fermo di dodici persone. Tra esse figura il gestore di un ristorante, un tunisino residente da anni in Italia, dedito all’organizzazione di sbarchi fantasma sulle coste trapanesi. “Un plauso alla Procura di Palermo e alle forze dell’ordine che hanno condotto brillantemente l’operazione – afferma la parlamentare – mettendo in luce, ancora una volta, il panorama occulto che si cela dietro i viaggi clandestini”.