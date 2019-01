Inserita in Sport il 14/01/2019 da Direttore Kondaj al Cuneo ERIK KONDAJ FIRMA PER IL CUNEO

Trasferito dal San Marino, il terzino destro Erik Kondaj, classe 2001, di genitori albanesi, in data odierna ha firmato con il Cuneo. Il giovane Kondaj è stato chiesto nei mesi scorsi da club del Portogallo, Spagna, Malta e Moldavia ma il giocatore ha deciso di rimanere in Italia e Cuneo sarà la sua nuova casa. Il suo manager Alessio Sundas non esclude che in futuro Kondaj possa ritornare in Albania, per un club in prima serie. "Sono sicuro che Erik farà vedere a tutti quanto vale e il Cuneo è un´ottima piazza per crescere" così Sundas ha annunciato la firma di Erik Kondaj al club piemontese.