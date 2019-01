Inserita in Sport il 14/01/2019 da Direttore

La vela italiana ha scelto Marsala per gli allenamenti invernali

La Società Canottieri ospita le squadre olimpiche di windsurf RSX, la squadra Optimist del Lago di Como e la squadra Openbic di Palermo









Ancora una volta il mare di Marsala richiama l’attenzione della vela italiana. La Società Canottieri Marsala ha ospitato e continuerà a farlo anche nelle prossime settimane tante realtà importanti della vela e del windsurf per gli allenamenti invernali.





Durante il weekend appena trascorso la Società Canottieri ha ospitato la squadra di vela di Mandello del Lario, sul Lago di Como, per un ciclo di allenamenti intensivi con gli atleti marsalesi, che si ripeterà anche tra due settimane. Un sodalizio che nasce dal lavoro dei tecnici delle due squadre, Enrico Tortorici e Ricky Di Paco, e che va incontro alle esigenze dei velisti di Mandello, che non possono allenarsi nelle acque del Lago di Como a causa delle basse temperature di questo periodo.





“Tre giorni intensi di allenamento. Pochi fronzoli e tanta adrenalina – ha commentato Enrico Tortorici -. Nord e sud insieme, per fare amicizia e per fare sport. Grazie a Ricky di Paco ed alla L.N.I. Mandello per aver scelto Marsala per i propri allenamenti invernali. Grazie anche alla preziosa collaborazione di Francesco Giacalone. Il nostro mare che si conferma, anche in giornate limite, uno dei migliori per praticare la vela”.





“Abbiamo bisogno di uscire con tutte le condizioni di vento perchè è molto formativo per i nostri atleti – ha spiegato Ricky Di Paco, istruttore della squadra Optimist di Mandello -. Marsala è un paradiso per praticare la vela. Penso sia una delle migliori palestre che abbiamo in Italia per questo sport. Ringrazio Enrico Tortorici, che oltre ad essere un bravissimo collega è soprattutto un amico, e la Società Canottieri per l’ospitalità. Stiamo organizzando per il mese di aprile 2019 una regata a squadre sul Lago di Como e speriamo di poter ricambiare l’ospitalità invitando a partecipare anche la squadra di vela della Canottieri Marsala”.





La Società Canottieri Marsala, inoltre, per i mesi invernali – esattamente dal mese di gennaio fino a marzo 2019 - ospiterà le squadre olimpiche maschili e femminili windsurf della Federazione Italiana Vela. Le tavole a vela federali sono guidate da un team di istruttori qualificati, che per la parte tecnica sono Luca De Pedrini, Riccardo Belli e Adriano Stella; per la conoscenza delle regole internazionali in lingua inglese è presente il giudice Luigi Bertini; mentre la preparazione atletica verrà condotta dal tecnico Luca Parisi, con il supporto dell´istruttore windsurf della Società Canottieri, Valerio Linares, che ha aggiunto:“Le acque di Marsala sono state scelte dalla Federazione Italiana Vela perché molto somiglianti a quelle del Giappone dove si svolgeranno le prossime Olimpiadi del 2020. Ringrazio infine la Lega Navale Marsala per la collaborazione nella logistica, ormeggio, gommoni e allenamenti di vento forte allo Stagnone”.





Ultimo weekend a Marsala anche per la squadra Openbic del Vela Club di Palermo, che dal mese di dicembre porta avanti una serie di allenamenti mirati nelle acque marsalesi: "Marsala non si smentisce mai – ha detto l´istruttore Roberto D´Alberti -. In tutto questo periodo di allenamenti continui ci ha sempre regalato un vento eccezionale. Un ringraziamento speciale va alla Società Canottieri Marsala che ci ha ospitato, permettendo a tutta la mia giovane squadra di mettersi alla prova in diverse condizioni meteo. Siamo l´unico circolo in Sicilia a regatare a livello agonistico con l´Openbic, che stiamo cercando di promuovere e rilanciare".