Inserita in Politica il 14/01/2019 da Direttore Santangelo: Destinazione Sicilia: un´unica società di gestione per tutti gli aeroporti siciliani "La privatizzazione degli aeroporti siciliani rappresenta un grave rischio per il nostro territorio. La soluzione ideale è creare un gestore unico per tutti gli aeroporti siciliani" ha ribadito il Sottosegretario Vincenzo Maurizio Santangelo sull´aeroporto di Trapani-Birgi e sulla rete aeroportuale siciliana. Come funziona la rete aeroportuale unica? L´argomento è stato esemplificato, per i non addetti ai lavori, in un brevissimo video disponibile al seguente link: http://www.vincenzomauriziosantangelo.it/birgi-destinazione-sicilia/

"Una privatizzazione degli aeroporti andrebbe solo nell’interesse che alcune lobby perseguono da tempo e che dobbiamo contrastare. Ogni investimento pubblico fatto in passato sull’Aeroporto e su Airgest verrebbe vanificato. Tramite una strategia opportuna e una gestione manageriale - ha continuato il Sottosegretario trapanese - i conti di Airgest possono essere riportati in ordine, come dimostrano le gestioni degli aeroporti di Punta Raisi e Fontanarossa, i cui conti, in rosso fino a qualche anno fa, sono oggi in attivo.

In questo processo è essenziale il ruolo della Regione, ma siamo pronti al confronto.

Sentiamo forte la necessità che gli aeroporti siciliani vengano gestiti da un´unica regia Regionale. In questo modo i loro potenziali profitti dei prossimi anni potranno essere utilizzati come leva per garantire lo sviluppo di tutto il territorio Siciliano che ha enormi possibilità, ancora del tutto inespresse, anche e soprattutto nel turismo" ha così concluso il Sottosegretario Santangelo.