Inserita in Tempo libero il 13/01/2019 da Direttore L´ Associazione Tamburistica Vento di Tramontana apre le iscrizioni L´ Associazione Tamburistica Vento di Tramontana apre le iscrizioni... si da oggi se hai sempre desiderato di imparare a suonare il tamburo questa è l´occasione buona!!! Unico requisito avere da 13 anni in su!!! La nostra associazione garantisce una formazione a 360 gradi per prepararti al meglio per entrar a far parte del nostro team!!! per informazioni e iscrizioni potete contattarci tramite la nostra pagina facebook o sul nostro profilo facebook "tamburistica vento di tramontana" o inviando una e-mail al nostro indirizzo asstamburisticaventoditramontana@hotmail.it. scrivendo nome cognome ed età berrette contattati nel più breve tempo possibile