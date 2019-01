Inserita in Cronaca il 13/01/2019 da Direttore Frammenti di vetro: Denner ritira lo yogurt alle castagne. Allerta anche per i frontalieri italiani. Denner richiama lo yogurt alle castagne a suo marchio "Marroni Marrons" venduto al costo di 50 centesimi in porzione da 200 g. "Non è da escludere che contenga frammenti di vetro" precisa un comunicato della grande catena di distribuzione al dettaglio. L´allarme è scattato dopo la segnalazione di un cliente che ha denunciato di avere trovato delle schegge di vetro in una confezione. Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” consiglia ai clienti di riportare il prodotto indicato qui sopra presso le filiali Denner: riceveranno il rimborso del prezzo di vendita. Si raccomanda anche ai numerosi frontalieri italiani, massima allerta.

Lecce, 13 gennaio 2019 Giovanni D’AGATA