Inserita in Cronaca il 13/01/2019 da Direttore Il messaggio del Sottosegretario Santangelo per Angela Grignano: ´Forza, Guerriera!´ "A volte la vita ti mette davanti ad ostacoli grandissimi, ma è proprio in questo momento che bisogna esser ancora più forti e non mollare.

Da ieri Angela Grignano, una mia concittadina trapanese, rimasta ferita durante l´esplosione avvenuta a Parigi, sta lottando come una vera "Guerriera". Stamattina al padre, Enzo, ho espresso tutta la mia vicinanza, rassicurandolo che saremo accanto a loro nell’affrontare questa difficile situazione. Angela era lì per lavorare, per trovare la sua strada, la sua opportunità, come tanti ragazzi del Sud.

Quindi a nome di tutti noi, Forza Angela!" è quanto si legge in un post pubblicato sui social dal Sottosegretario di Stato Vincenzo Santangelo.