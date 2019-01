Inserita in Cronaca il 13/01/2019 da Direttore Mazara - ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI Pubblicato l’Avviso per l’anno 2019

Sull’Albo Pretorio OnLine del portale istituzionale è pubblicato l’avviso e il modulo per la concessione del Sussidio per le Gestanti Nubili e per le Ragazze Madri anno 2019.

Le interessate possono presentare istanza per l’accesso al contributo avendone i requisiti previsti.

I requisiti richiesti per l’accesso al sussidio per le gestanti nubili sono: stato civile nubile; residenza anagrafica nel comune di Mazara del Vallo da almeno 3 mesi; stato economico di indigenza; stato di gestazione dal 4° mesi in poi.

I requisiti richiesti per l’accesso al sussidio per le ragazze madri sono: stato civile nubile; residenza anagrafica nel comune di Mazara del Vallo da almeno 3 mesi; stato economico di indigenza; figlio naturale (riconosciuto solo da parte di madre) a carico di età inferiore ai 16 anni.

I modelli per la presentazione delle istanze di sussidio sono disponibili presso il 1° Settore, Servizio Affari Sociali – ufficio assistenza economica, sito in Via Giotto n. 23 o possono essere scaricati dal portale istituzionale nella sezione Albo Pretorio OnLine – Avvisi del Comune all’indirizzo: www.comune.mazaradelvallo.tp.it