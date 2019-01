Inserita in Economia il 12/01/2019 da Direttore

Digito III Edizione 26 gennaio 2019

Eccoci con la Terza edizione.

Quest’anno abbiamo deciso di stupirvi, ma vi stupiremo solo nel corso di questa terza Edizione!

In questa terza Edizione ci siamo posti delle domande: come raccontare un territorio partendo dal territorio stesso?

Quali dati usare per creare una campagna di adv? Come destagionalizzare un’offerta online? Come individuare l’influencer e/o il brand ambassador più in linea con la mission di un’azienda a vocazione turistica? E da queste domande siamo partiti per la “costruzione di questa TERZA EDIZIONE”.

Ad aiutarci ci saranno alcune conferme, graditissime, come Susana Alonso, Federica Miceli e William Sbarzaglia, ma anche tantissime novità, a cominciare da Elena Farinelli che ci aiuterà a capire come sfruttare al meglio il ruolo di un influencer, Gianpaolo Lorusso, il più grande esperto di Google Adwords che abbiamo in Italia e che ci aiuterà finalmente a capire come ottimizzare al massimo le campagne di adv, Marco Volpe, invece ci aiuterà a scoprire quali dati raccogliere all’interno di Google Analytics (che offre sicurezza e potenza a costo zero) per poi poterle interrogare confrontando canali di acquisizione, composizione, segmenti demografici e tecnologici, periodi, booking windows con tanto di grafici e, per i più creativi, incrociandoli con notizie, condizioni meteo e tanto altro ancora.

Con Enrico Maioli capiremo l’importanza del Content Design con suggerimenti pratici per scrivere e impaginare contenuti coinvolgenti su web, con Simone Aiello faremo un po’ di cross selling come tecnica di Marketing per un’esperienza completa oltre alla ricettività, mentre con Alice Marmorini impareremo a capire come sfruttare il Bike Hotel, un trend in crescita nel turismo. Sergio Poma cercheremo di costruire un percorso virtuale avendo come destinazione un’esperienza fisica, e lo faremo attraverso la valorizzazione.

Le parole chiavi di questa edizione sono:

- Strategia

- Influencer marketing

- Instagram

- Analytics & Data

- Marketing territoriale

- Bike Hotel

Digito, anche in questa edizione, si svolgerà a Castellammare del Golfo presso il Castello Arabo Normanno il 26 gennaio 2019 e il nostro obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare e promuovere una cultura digitale dove si esalti il binomio turismo e web, attraverso lo studio di casi concreti e di workshop si consentirà al pubblico partecipante di scoprire le innumerevoli opportunità e le prospettive di sviluppo.

Tra i partner abbiamo deciso di coinvolgere sempre il tessuto sociale, perché un territorio “formato ed informato” può fare la differenza.

Troverete tutte le info sul programma ed evento su www.digi-to.it Per iscriversi all’evento basta acquistare il ticket al seguente indirizzo (Posti limitati e ad esaurimento)

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-digito-iii-edizione-2019-53032132536