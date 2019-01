Inserita in Cronaca il 12/01/2019 da Direttore SALEMI, I NUMERI DEL PRESEPE VIVENTE Salemi, tremila visitatori per il presepe vivente Il plauso dell´Amministrazione agli organizzatori ______________________

SALEMI - Sono stati circa tremila i visitatori del presepe vivente allestito a Salemi nel corso delle recenti festività natalizie. Il dato è stato comunicato dagli organizzatori al Comune, che ha patrocinato l´iniziativa. Successo di pubblico, dunque, per l´allestimento realizzato nel cuore del centro storico, tra via Bastione e via Fontanieri, con scene che hanno richiamato gli antichi mestieri come il calzolaio, il falegname, il maniscalco, il pastore, i mercanti, le massaie e le lavandaie. "La Capanna del Re" è stata una iniziativa realizzata dall´oratorio Don Bosco, con la collaborazione della Pro Loco Salemi, dell´associazione Pusillesi, dell´associazione XAIPE e di numerosi volontari. Il percorso ha dato inoltre la possibilità ai visitatori di gustare alcuni prodotti tipici messi a disposizione da aziende che hanno partecipato alla realizzazione dell´evento. "Dopo anni di assenza il presepe vivente a Salemi è ritornato nel migliore dei modi - affermano il sindaco, Domenico Venuti, e l´assessore al Turismo, Vito Scalisi -. Un grande plauso agli organizzatori che hanno saputo creare una atmosfera magica per le vie del nostro borgo. L´auspicio è che anche il futuro veda insieme Comune e associazioni per fare in modo che il presepe vivente torni a essere un appuntamento fisso di ogni Natale salemitano".