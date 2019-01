Inserita in Cultura il 12/01/2019 da Direttore Mostra modigliani concerto quartetto chitarristico ´Rosa dei venti´ “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience”, domenica 13 alle 11 a Palazzo Bonocore esibizione del quartetto chitarristico “Rosa dei venti”



Nuovo appuntamento culturale domenica 13 gennaio, alle ore 11, a cura dell´associazione culturale "Officina Ballarò", nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo, con il quartetto chitarristico “Rosa dei venti” formato da Maria Criscione, Alberto Geremia, Gaetano Randisi, Claudio Saitta. Il programma prevede: Pavane pour une enfant defunte - Maurice Ravel (quartetto); Cuban landscape with rain - Leo Brouwer (quartetto); Hamsa (primo tempo) - Roland Dyens (quartetto); Canone in re maggiore - Pachelbel (quartetto); Aria sulla 4 corda - J.S. Bach (Quartetto); Manha de carneval - nostro arrangiamento (quartetto); Rondò - Paul Hindemith (trio); Romanza 1,2,3 op. 100 - Francis Kleynjans (duo). (Al concerto si assiste acquistando il biglietto d’ingresso).

Partnership con Trenitalia dedicata ai clienti delle tratte regionali che si muoveranno in treno per ammirare l’esposizione, i quali potranno usufruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso, € 8 anziché 12. Per ottenere l’agevolazione basterà esibire al botteghino un biglietto di corsa semplice o abbonamento regionale valido per raggiungere Palermo il giorno stesso l’ingresso alla mostra. L’offerta non è cumulabile con altre in corso.

La mostra multimediale dedicata al pittore livornese è organizzata da Navigare Srl, curata da Alberto D’Atanasio, in collaborazione con l’Istituto Amedeo Modigliani, nell’ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018; si aggiungono le opere meravigliose della “stanza segreta”, due della quali attribuibili ad Amedeo Modigliani – Jeanne e Hannelore – e tre opere di amici di Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori.

Mostra fino al 31 marzo 2019 - Orari: dal lunedì (lunedì mattina chiusura pomeridiana con apertura ore 14) al giovedì e la domenica 10 - 20.30; Venerdì e sabato 10 - 22.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura). Produzione: Navigare Srl - info: 345/2750787 (info@navigaresrl.com). Biglietti – Intero: € 12; Ridotto: € 10 per over 65 anni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale docente ed educativo Ministero Pubblica Istruzione; € 8: universitari, ragazzi fino a 18 anni e convenzioni; € 5: visita scuole. Gratuità: bambini fino a 8 anni, disabili con accompagnatori. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura. Biglietteria/Info: Palazzo Bonocore - 342/1468635 – 345/2750787.

modiexperience.segreteria@gmail.com - www.modiexperience.com

Palermo, 12 Gennaio 2019