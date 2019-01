Inserita in Politica il 12/01/2019 da Direttore Città Metropolitana e Provincia-Separati in Casa? Si terrà Giovedì 24 Gennaio dalle ore 16 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina il Convegno su Città Metropolitana e Provincia organizzato da Fare Per Cambiare, il convegno vedrà al centro il contrasto tra questi due enti, la travagliata riforma Delrio e gli esiti della stessa sulla cittadinanza, ponendo un focus nella differenza tra il "vecchio" ente Provincia ed il nuovo Ente metropolitano.

La questione verrà analizzata da diversi punti di vista, ad iniziare da quello Legislativo che verrà disaminato ed esposto dal Prof. Pierangelo Grimaudo, docente di Diritto Pubblico dellŽUniversità di Messina; a seguire verrà analizzata la questione dal punto di vista occupazionale da parte di Tonino Genovese, segretario Provinciale della CISL; concluderà il punto di vista Politico sulla questione grazie allŽintervento di Alessandro Russo, consigliere comunale di LiberaMe allŽinterno del Civico Consesso Messinese. A seguire un dibattito tra i Relatori con una nuova formula che consentirà di rendere il confronto dinamico e coinvolgente grazie a tempi serrati per domande e risposte nella misura di 2 minuti, stesso format anche per gli interventi dal pubblico, così da arrivare direttamente allŽessenza delle argomentazioni!

Riteniamo fondamentale fornire diversi spunti e punti di vista per una questione, quella dei due enti, troppo spesso affrontata male e solamente in parte, quelli che sembrano infatti due enti distanti e lontani dalla cittadinanza, risultano essere in realtà fondamentali e di grande impatto nella vita quotidiana dei cittadini, comprenderli ci aiuta a poter meglio identificare come taluni servizi possano migliorare e migliorarsi, per far ciò è fondamentale vedere i diversi aspetti su un medesimo ambito per comprendere un sistema istituzionale denso di intrecci, competenze e ricadute, nella sua interezza. LŽevento segue la serie di video: Falla Facile, online sui nostri canali Social, tramite la quale vogliamo spiegare semplicemente ed in breve il funzionamento degli organi istituzionali!

Il Seminario prevede lŽaccreditamento di CFU per gli studenti dellŽUniversità di Messina, verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.

Un cittadino formato ed informato è un cittadino attivo e migliorativo per la comunità tutta, diamoci voce!

-Fare Per Cambiare

www.farepercambiarelag.com