Inserita in Sport il 12/01/2019 da Direttore Mazara calcio: Tesserato l’attaccante Cristiano Adelfio La società Mazara calcio per voce del presidente dott. Filippo Franzone, comunica l’avvenuto tesseramento dell’attaccante CRISTIANO ADELFIO, classe 97 di Palermo, alto 1,83, proveniente dalla squadra americana del New York Faeuro dove ha realizzato 9 reti su 11 gare. In passato ha militato nelle giovanili de Tieffe Parmonval, Acr Città di Messina (Serie D giovanili con esordio tra i semiprofessionisti), in Lega Pro nel Acr Messina (allievi nazionali), Palermo (Serie B) allievi nazionali, nella primavera del Trapani (Serie B), Corigliano (Ecc), Licata (Ecc). Il giocatore ha già svolto i primi allenamenti agli ordini di mister Pietro Tarantino ed è disponibile per la gara di domani al Nino Vaccara contro l’Alcamo.

(Nella foto: Adelfio con il segretario Vito Denaro)