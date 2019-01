Inserita in Cronaca il 12/01/2019 da Direttore MARSALA - ALTRO ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA DIMORA A MARSALA SI TRATTA DI GIUSEPPE BELLAFIORE DI 70 ANNI CHI AVESSE NOTIZIE DEVE CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LE FORZE DELL’ORDINE



Salgono a due le persone che a Marsala si sono allontanate dal luogo dove dimoravano risultando irreperibili. Dopo Angelo Gentile di 40 anni che mercoledì scorso si è allontanato da un Istituto di cura, dove in atto era ricoverato (l’uomo è originario di Santo Stefano di Quisquina in provincia di Agrigento), un´altra persona a Marsala ha fatto perdere le proprie tracce. Giovedì scorso, 10 gennaio, Giuseppe Bellafiore si è allontanato dalla residenza assistita dove si trovava. L’uomo è alto 1,70, di corporatura esile, ha capelli leggermente brizzolati e occhi castani, non ha barba ed è di carnagione scura. Chi fosse in grado di fornire notizie e/o anche di intercettarli deve immediatamente avvertire una fra le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Gdf, ecc.) e fra queste anche la Polizia Municipale ai numeri 0923993100 - 0923723303. Allo stato non è dato sapere come vestivano le due persone al momento dell’allontanamento dalle proprie dimore.

