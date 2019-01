Inserita in Economia il 11/01/2019 da Direttore Trapani - VILLINO NASI- RIAPERTURA CASA DEL CUSTODE Grande soddisfazione è stata espressa dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, dott. Raimondo Cerami, nell’aver restituito alla Città di Trapani l’ex “Casa del Custode” del Villino Nasi, che sarà utilizzata per la sua destinazione originaria di “posto di ristoro”, all’interno dell’area che si trova nella zona del porto peschereccio di Trapani, ove insistono il Lazzaretto e la Colombaia.

Infatti, il 9 gennaio l’immobile è stato consegnato alla ditta concessionaria che si è fatta carico dell´esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno sia l’immobile che il giardino adiacente, che potranno quindi essere riaperti alla cittadinanza e ai turisti.

L´obiettivo, che si inserisce nell’ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente e del recupero degli edifici in stato di degrado, sostiene il dr. Cerami , è anche quello di incrementare le presenze turistiche e promuovere le attività culturali e le tipicità del territorio trapanese attraverso un piano di marketing territoriale elaborato dal gestore.

Il dr. Cerami manifesta un forte impegno affinché vengano reperite altre risorse finanziarie a valere sui fondi comunitari volte al ripristino e alla riapertura anche della struttura storica del villino nella quale è prevista la realizzazione della casa-museo di Nunzio Nasi.