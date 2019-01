Inserita in Politica il 09/01/2019 da Direttore Sicilia. Lupo e Gucciardi: Finanziaria approssimativa, ‘no’ a ‘collegato’ somma di emendamenti clientelari “La manovra economica del governo Musumeci è approssimativa, priva di misure efficaci per lo sviluppo e carente dal punto di vista tecnico per la corretta quantificazione degli aspetti finanziari. Per questo, ed alla luce dei numerosi e dettagliati rilievi alla manovra economica mossi dal Servizio studi dell’Ufficio Bilancio dell’Ars, abbiamo ritenuto necessario scrivere al presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona per chiedere di sollecitare l’assessore all’Economia a presentare le relazioni tecniche e le riscritture degli articoli”. Lo dicono il capogruppo PD Giuseppe Lupo ed il vice presidente della commissione Bilancio all’Ars Baldo Gucciardi.

“Siamo contrari – aggiungono – ad un ‘ddl collegato’ alla legge di Stabilità che si preannuncia privo di misure efficaci per la Sicilia e che sembra limitarsi ad un insieme di emendamenti clientelari e di spesa”.

mercoledì 9 gennaio 2018