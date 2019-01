Inserita in Cronaca il 09/01/2019 da Direttore Philippe Lejeune nuovo Direttore Commerciale del Gruppo Irritec Capo d’Orlando, 09/01/2019 – A partire dallo scorso 1° gennaio la Direzione Commerciale del Gruppo Irritec è affidata a Philippe Lejeune, nuovo CCO (Chief Commercial Officer – Direttore Commerciale). Nello svolgimento delle proprie attività il nuovo Manager riporterà direttamente a Carmelo Giuffré, Fondatore e Amministratore del Gruppo.

Il Gruppo Irritec, nato in Sicilia nel 1974, è tra i leader a livello mondiale della smart irrigation. Irritec progetta, produce e distribuisce prodotti e impianti completi per l’irrigazione a pieno campo, in serra e per il settore residenziale. Con 11 stabilimenti e più di 700 collaboratori Irritec possiede sedi produttive e commerciali in Italia, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, Algeria, Germania e Cile.

Manager di consolidata esperienza nazionale ed internazionale, Philippe Lejeune opera nel campo della micro-irrigazione da oltre 20 anni, durante i quali ha costruito una brillante carriera: ha infatti ricoperto ruoli di crescente responsabilità in area marketing e commerciale all’interno di diverse società internazionali e contribuito in modo significativo allo sviluppo del settore dell’irrigazione, dell’uso consapevole dell’acqua ai fini irrigui e della diffusione di buone pratiche irrigue.

Nel 2011 ha assunto il ruolo di Responsabile Vendite Europa di John Deere Water e dal 2014 è stato Sales Manager Europe e Marketing Manager Europe & Africa di un’azienda primaria nel comparto dell’irrigazione, nella quale da qualche mese era General Manager (Interim) Europa e Africa.

Grazie alle sue capacità manageriali e alla sua abilità nell’innovare i prodotti ha portato il business a una crescita costante negli ultimi anni.

Da gennaio 2019 Philippe Lejeune avrà l’importante incarico di guidare la Direzione Vendite e Marketing di Irritec e di dare maggior impulso allo sviluppo delle vendite di tutto il portafoglio clienti focalizzando le strategie e la gestione nei settori di mercato in cui Irritec opera.

“La nomina di Philippe Lejeune – commenta Carmelo Giuffré – è un’ulteriore testimonianza della nostra strategia di crescita manageriale. Questa scelta ha in particolare l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le partnership commerciali con i principali clienti, per valorizzare i tanti prodotti del portfolio Irritec e rispondere sempre più alle esigenze del mercato. A Philippe va il nostro più sentito “in bocca al lupo””.

Philippe Lejeune, di nazionalità Italo – Belga, nato e residente a Mirandola (Modena), 54 anni, è sposato e padre di due figlie.