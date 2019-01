Inserita in Cronaca il 09/01/2019 da Direttore Mazara. Cristaldi: ´Confermato a dicembre il dato della Raccolta Differenziata´ “Mazara ai primissimi posti in Sicilia per percentuale di RD”



“Anche per il mese di dicembre la nostra Città si è contraddistinta nella raccolta differenziata con un dato che ci lascia soddisfatti se si tiene in considerazione le festività natalizie e l’incremento di produzione di rifiuti in questo periodo. Il dato ufficiale al 31 dicembre conferma Mazara del Vallo tra i primissimi comuni in Sicilia per la raccolta differenziata, tra le Città con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, e che ci gratifica degli sforzi fatti. Il 69,23% rappresenta un bel segnale di civiltà che la popolazione sta dando e che fa da stimolo a proseguire per la strada intrapresa. Purtroppo, nonostante i controlli e le multe, persistono soggetti, una minoranza per fortuna, che si ostina ad abbandonare i rifiuti per strada e che finisce per colpire la stragrande maggioranza dei cittadini che con attenzione e abnegazione effettua la raccolta differenziata”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, annunciando che al 31 dicembre 2018 la percentuale di raccolta differenziata si è attestata al 69,23% sul totale dei rifiuti prodotti.

Mazara del Vallo, 09 Gennaio 2019.