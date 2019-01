Inserita in Economia il 09/01/2019 da Direttore Trapani - Servizio Civile La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari da impiegare nell´attuazione di 15 progetti presentati dal Dipartimento per le Libertà Civili e l´Immigrazione del Ministero dell’Interno.

I progetti saranno realizzati presso il predetto Dicastero e presso n. 101 Prefetture tra le quali la Prefettura – U.T.G. di Trapani. Il bando ed i moduli per la presentazione delle domande sono rinvenibili sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri all’indirizzo:

www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolmininterno.aspx

In particolare, presso la Prefettura – U.T.G. di Trapani, è prevista la realizzazione di un progetto afferente l’Immigrazione dal titolo “Le procedure di RAV e l’accoglienza nei luoghi di sbarco e presso i centri”. Le modalità di partecipazione e gli indirizzi per l´invio delle domande sono rinvenibili sulla home page della Prefettura di Trapani all’indirizzo http://www.prefettura.it/trapani nella sezione “Notizie”.



Per quanto attiene la Prefettura di Trapani, è possibile presentare la domanda di partecipazione in uno dei seguenti modi: • tramite P.E.C., da indirizzare alla P.E.C. della Prefettura di Trapani ( protocollo.preftp@pec.interno.it ), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf ; • con raccomandata a/r, Prefettura di Trapani Piazza Vittorio Veneto, 10, 91100 Trapani; • tramite consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Prefettura di Trapani nei giorni e negli orari di apertura dell’U.R.P.. Trapani, 9 gennaio 2019