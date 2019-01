Inserita in Sport il 07/01/2019 da Direttore Marsala Calcio: Marsala - Rotonda 2-0 Il Marsala torna al gol e alla vittoria: dopo 276 minuti e 25 giorni dalla perla di Bonfiglio per il due a zero con cui è stato steso il Portici 1906, ci pensa una bomba di Lo Nigro a spezzare l´incantesimo, a cui poi ha fatto seguito la quarta rete stagionale di Manfrè. Il Marsala incamera così tre punti fondamentali contro i modesti potentini ultimi in graduatoria, salendo a 30 punti in terza piazza solitaria e vendicando lo smacco della sconfitta dell´andata. Domenica prossima, 13 gennaio 2019, il Marsala sarà impegnato per la 19° giornata (2° del girone di ritorno) a Roccella Jonica (RC) in casa del Roccella, in piena zona playout con 21 punti all´attivo. Contro i reggini all´andata finì 2-0 grazie ai gol di Prezzabile al 50´ e Sekkoum al 57´, con Giappone che al 92´ parò un calcio di rigore a Kargbo.

LA CRONACA:

Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 4-3-3 con Mazzara lanciato dal primo minuto sul tridente offensivo con Balistreri e Bonfiglio, e Giuffrida riconfermato titolare come terzino destro; mister Giovanni Baratto risponde anche lui con il 4-3-3 con De Stefano e Santamaria ai lati di Cocuzza (ex azzurro) nel tridente. Nel primo tempo i ritmi sono compassati e l´equilibrio regna sovrano; complice il solito pessimo fondocampo non accade praticamente nulla. Nella ripresa la prima notizia è una nota stonata: cartellino giallo comminato a Lo Nigro che già diffidato salterà Roccella – Marsala. Capitan Nagib Sekkoum e compagni si scuotono, Giannusa manda in campo Candiano e il cambio viene premiato: al 60´ penetrazione di Bonfiglio dalla destra, pallone filtrante rasoterra raccolto in area da Balistreri che si appoggia sul limite all´accorrente Lo Nigro, bomba di sinistro che si insacca sotto l´incrocio per l´1-0 e la terza rete stagionale personale. Al 78´ seconda folgore azzurra: azione ancora manovrata sulla destra, Balistreri raccoglie dalla parte sinistra e crossa un pallone perfetto per il neo-entrato Manfrè, colpo di testa e 2-0. All´80´ Sekkoum su punizione prova a sorprendere Oliva sul suo palo, ma il portiere rotondese fa buona guardia. Nel finale c´è spazio per l´esordio assoluto in Serie D e in prima squadra per Patti, regista di centrocampo classe 2001.

I TABELLINI: Marsala – Rotonda 2-0 (0-0 p.t.) Marsala: Giappone (´01), Galfano (´99), Sekkoum (K), Maraucci (89´ Fragapane), Corsino (55´ Candiano), Balistreri (83´ Prestia), Giuffrida (´99), Lo Nigro (93´ Patti (´01)), Giardina, Mazzara (´00), Bonfiglio (76´ Manfrè). A disposizione: Giordano (´02), Benivegna (´00), Tripoli, Ciancimino (´99). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Rotonda: Oliva (´00), Marigliano (´99), Nicolao (K), Chiarazzo, Pastore, Silletti, Gallardo, Ostuni (´98) (70´ Valori), Cocuzza, De Stefano (59´ Capristo (´98)), Santamaria (´99) (85´ Illiano (´00)). A disposizione: Barillaro, Taccogna (´00), Tucci (´99), Alvernini (´98), Granata, Orlando. Allenatore: Giovanni Baratto. Aribtro ed Assistenti: Sig. Raimondo Borriello della Sez. A.I.A. di Arezzo; Sigg. Manuel Anelli e Jacopo Cioffredi della Sez. A.I.A. di Padova. Reti: 60´ Lo Nigro (M), 78´ Manfrè (M). Ammonizioni: Balistreri (M), Lo Nigro (M), Giardina (M), Sekkoum (M); Silletti (R), Marigliano (R). Espulsioni: / Corner: 4 a 3 per il Marsala. Recuperi: 0´ p.t. e 5´ s.t. Spettatori: 500 circa. Note: /

Marsala, 06/01/2019