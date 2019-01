Inserita in Sport il 06/01/2019 da Direttore Sigel Marsala, Daris Amadio è il nuovo vice coach. Affiancherà Fabio Aiuto Sigel Marsala Volley comunica di aver chiuso l´accordo con il sig. Daris Amodio per il ruolo di vice-allenatore della Prima Squadra. Contestualmente la Società, dopo un periodo attente e lunghe riflessioni, ha maturato la decisione di promuovere Fabio Aiuto a capo-allenatore. Amodio, trevigiano, per mezzo della pallavolo ha girato il mondo. Camerun, Australia, Giappone, Stati Uniti, Tunisia, Far Oer tra le esperienze estere. Lo scorso anno è stato rivestito della mansione di vice allenatore del Soverato Volley (A2/F). Alla Sigel Marsala Amodio porta un bagaglio di esperienza non indifferente e ricoprirà fino al termine della stagione il delicato doppio ruolo di allenatore in seconda/scoutman. Va a sostituire la "nostra" Ana Branco (dall´agosto 2015 in azzurro) la quale, dopo quattro stagioni agonistiche asservite alla causa, si congeda per improrogabili impegni personali. A quest´ultima vanno i più sentiti e calorosi ringraziamenti di tutta la dirigenza, augurandole i migliori progetti di vita per il futuro. Arrivederci Ana!