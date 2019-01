Inserita in Sport il 05/01/2019 da Direttore Milan in finale con Cei Palermo. Calcio Sicilia 4 squadre in finale Il Milan accede in pompa magna alla finalissima degli “esordienti 2206 a 9”. Con un ruolino di marcia eccezionale e con un terrificante numero di reti, i rossoneri si giocheranno con la CEI Palermo la conquista del prestigioso trofeo, risultato centrato lo scorso anno ai danni della Spal. Da questo torneo sono via via usciti di scena altri due clubs professionistici: Genoa eliminato dlal’Adelkam e Trapani fatto fuori, in semifinale, proprio dalla CEI. La prima finale in programma sarà comunque quella degli “Under 14”. Alle 9,00 scenderanno in campo i padroni di casa dell’Adelkam, vittoriosi sull’Aurora Mazara per quattro reti a zero, e la Fortitudo Bagheria che ha eliminato il Buon Pastore Palermo ai rigori dopo che i regolamentari erano terminati 1 a 1. Infine nella finalissima dei “pulcini 2009” si registrerà un derby in famiglia fra due formazioni del Calcio Sicilia. I palermitani, nelle due semifinali, hanno superato Adelkam per 6 a 0 e Accademia Sport Trapani per 4 a 3. Il torneo dei nati nel 2007 metterà di fronte, per il secondo anno consecutivo Palermo e Adelkam con i rosanero che vorranno vendicare la sconfitta subita dagli alcamesi nella trentunesima edizione. Nei 2008 finale fra Fortitudo Bagheria e Primavera Marsala. Il Calcio Sicilia Palermo porta 4 squadre in finale; due Adelkam, Fortitudo Bagheria, Buon Pastore e Pamela Conti; una Milan, CEI Palermo, Primavera Marsala e Oratorio San Vincenzo Palermo.

Finali fase “Principale” “under 14” ore 9,00: Adelkam – Fortitudo Bagheria “esordienti 2006” ore 10,00: Milan – CEI “2007 a 9” ore 11,00: Palermo – Adelkam “pulcini 2008” ore 11,45: Fortitudo Bagheria – Primavera Marsala “pulcini 2009” ore 11,45: Calcio Sicilia A – Calcio Sicilia B

Finali fase “Anteprima” “pulcini 2008” ore 11,00: Accademia Pamela Conti (PA) - Buon Pastore (PA) “pulcini 2009” ore 11,30: Buon Pastore (PA) - Calcio Sicilia (PA) “primi calci 2010” ore 11,30: Accademia Pamela Conti - Calcio Sicilia “piccoli amici 2011” ore 11,30: Oratorio San Vincenzo (PA) - Città di Trapani Alcamo lì, 05.01.2019