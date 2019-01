Inserita in Sport il 05/01/2019 da Direttore Costa Gaia: Milan, Palermo, Adelkam, F. Bagheria e P, Marsala le prime finaliste Come nelle aspettative il Milan centra la finalissima del “Trofeo Costa Gaia – Conad Cup” e, nella categoria “esordienti 2006 a 9”, cercheranno di bissare il successo ottenuto lo scorso anno ai danni della Spal. L’ultimo atto di questa categoria avrà inizio alle ore 10,00 allo stadio “Catella” di Alcamo. Anche fra i più grandi, gli “Under 14”, si conosce ancora soltanto il nome di una finalista. Si tratta dell’Adelkam che a breve conoscerà quale squadra dovrà affrontare nella finale in programma domattina alle ore 9,00. Nei “2007” si replica la finale dell’ultima edizione, la numero 31. A contendersi il titolo, infatti, saranno anche quest’anno Adelkam e Palermo. I rosanero vorranno certamente cancellare la sconfitta subita, per 2 a 1, ad opera degli alcamesi. Già stabilita anche la finale riservata ai “pulcini 2008” che vedrà in campo la Fortitudo Bagheria, uno dei migliori settori giovanili della Sicilia, e la Primavera Marsala, società storica del calcio giovanile locale.

Alcamo lì, 05.01.2019