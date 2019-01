Inserita in Sport il 04/01/2019 da Direttore Costa Gaia, colpaccio dell´Adelkam che elimina il Genoa Si giocheranno domattina, a Castellammare del Golfo, Mazara del vallo, Palermo e Tommaso Natale, i quarti di finale della categoria “Under 14”, torneo in cui finora hanno bene impressionato Adelkam, Real San Giovanni Rotondo e Fortitudo Bagheria. Allo stadio castellammarese si contenderanno la semifinale Adelkam e Valderice. Altro quarto a Mazara del Vallo fra Aurora e Real San Giovanni. Si giocherà anche al “Pisani” dove saranno di fronte Buon Pastore e Terzo Tempo. Ultimo quarto in programma al “Santocanale” fra Fortitudo Bagheria e Accademia Tedesco. Fra gli “esordienti a 9” l’impresa è dell’Adelkam che è riuscita ad eliminare il blasonato Genoa per 4 a 3. Continua a stravincere il Milan che nel suo ottavo si è imposto sulla Nissa segnando altre 10 reti. Vanno ai quarti di finale anche Trapani, Ionia Catania, Ludos Alcamo, Iccarense. Domattina il Milan, grande favorito, se la vedrà con la Ionia; l’Adelkam con i concittadini della Ludos; i granata del Trapani con il Team Calcio; l’Iccarense con il Città di Trapani; la Tieffe Palermo con Il Calcetto Palermo e la Fortitudo Bagheria con il CEI Palermo. Nel torneo riservato ai 2007 spiccano le 19 reti siglate dalla Lo Piccolo Terrasini al Cinisi e le 7 dei rosanero del Palermo ai concittadini del Cus. I quarti di finale di domattina vedranno questi accoppiamenti: : ADELKAM – ACCADEMIA SPORT TRAPANI; LO PICCOLO – MONREALE; TERZO TEMPO – PALERMO; ACCADEMIA PARMA – FORT. BAGHERIA. I “pulcini 2008” continueranno domani i giorni con la quinta giornata. Le semifinali si disputeranno invece nel pomeriggio, con due triangolari, che si terranno sui campo del centro sportivo “Gazzarra” di Terrasini e del “Pisani” di Palermo. Infine nel torneo dedicato ai 2009 il Calcio Sicilia porta ai quarti di finale ben due formazioni che se la vedranno con Fortitudo Bagheria e Tieffe. A caccia delle semifinali anche i francesi del Val d’Europe, l’Accademia Sport Trapani, l’Adelkam e il Ribera (AG). Alcamo lì, 04.01.2019