Inserita in Cronaca il 04/01/2019 da Direttore Disperso il figlio dell´ex sindaco di Vigonza: la vicinanza di Pagoto e Galuppo ‘Esprimiamo la nostra vicinanza, e quella dell´intera comunità egadina, all’amico, presidente del Consiglio Comunale e già sindaco di Vigonza, Nunzio Tacchetto, e alla sua famiglia, in queste ore e questi giorni di grandissima apprensione. A loro va tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà’.

Con queste parole il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto e Ignazio Galuppo, manifestano il loro profondo dispiacere in merito alla notizia della scomparsa nel nulla da circa 15 giorni di Luca Tacchetto, figlio 30enne di Nunzio, e di Edith Blais, cittadina canadese di 34 anni, arrivati in Burkina Faso e diretti in Togo dove volevano adoperarsi per la realizzazione di un villaggio per i disagiati.

Appena un mese fa una delegazione del Comune di Favignana era stata a Vigonza per un ulteriore momento di condivisione nell’ambito del ‘Patto di Amicizia’ siglato tra i due Comuni nel 2014.