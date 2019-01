Inserita in Cronaca il 04/01/2019 da Direttore Corso di avvicinamento al vino Al "Nuara" al via la settima edizione del "Corso di avvicinamento al vino"

Conoscere, attraverso il racconto e le degustazioni guidate a cura di esperti del settore, le peculiarità dei vitigni e dei blend del nostro e di altri territori, questo l´obiettivo della settima edizione del "Corso di avvicinamento al vino" che si terrà al centro di cultura gastronomica "Nuara – Cook Sicily" dal 15 al 24 gennaio 2019.

Quattro appuntamenti volti all´introduzione teorico-pratica al mondo del vino, rivolti ad appassionati ma anche ai meno esperti. Il corso prenderà il via martedì 15 gennaio 2019 con un approfondimento su "Viticoltura ed Enologia"; di "Tecnica della degustazione, analisi visiva e olfattiva" si parlerà i giorni 17 gennaio e 22 gennaio; infine il 24 gennaio si terrà un incontro dedicato alla tecnica di abbinamento cibo/vino con cena e cooking show.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 19. Per partecipare è possibile effettuare una prenotazione unica sul sito www.cooksicily.it.

Il centro di cultura gastronomica Nuara-Cook Sicily, promosso dall´Associazione Culturale Trapani Welcome, comprende una scuola di cucina con lezioni pratiche e stages a contatto diretto con le produzioni locali; un´attività di conservatoria e di recupero di tecniche e tradizioni; corsi di educazione alimentare per bambini e ragazzi; eventi enogastronomici e culturali con l´obiettivo di far conoscere il ricco patrimonio di tecniche, conoscenze e abilità artigianali che la Sicilia, e in particolare il territorio di Trapani possiede.

Per informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile chiamare il numero 3402427212 oppure consultare il sito www.cooksicily.it.

Gennaio 2019

Il Centro di Cultura Gastronomica Nuara Cook Sicily organizza un corso di avvicinamento al vino.

Si tratta di un corso, in quattro lezioni, di introduzione teorico-pratica al mondo del vino, ed è rivolto a tutti.

Programma: martedì 15 gennaio 2019- ore 19.00 viticoltura ed enologia giovedì 17 gennaio 201919.00 tecnica della degustazione, analisi visiva e olfattiva martedì 22 gennaio 2019- ore 19.00 tecnica della degustazione, analisi gustativa giovedì 24 gennaio 2019- ore 19.00 tecnica di abbinamento cibo / vino cena, cooking show

Il costo del corso è di € 70,00 per tutti i 4 incontri in omaggio un grembiule Nuara

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA UNICA PER TUTTI E QUATTRO GLI APPUNTAMENTI