Inserita in Cronaca il 03/01/2019 da Direttore Un nuovo modo di piangere: un robot con il volto di un amato scomparso. Questo progetto mira ad aiutare le persone a piangere dopo la morte di una persona cara.



Č un concetto che viene direttamente dal Giappone. Digital Shaman offre la possibilità di sostituire una persona cara che è scomparsa da un robot. Il creatore del progetto, Etsuko Ichihara, ha avuto questa idea dopo la morte di sua nonna. La sua idea: l´umanoide utilizzato ha una maschera stampata in 3D che rappresenta il volto della persona in questione. Per il rendering realistico, coloro che sono interessati a questa esperienza devono incontrare Etsuko Ichihara nella loro vita. L´artista registra quindi le caratteristiche fisiche del candidato e i messaggi che desidera comunicare post-mortem. Il programma sarà disponibile per i parenti della persona quando quest´ultimo muore. Saranno quindi imitati i gesti, la parola e la personalità del defunto. Attenzione, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” la vita della macchina è breve: 49 giorni, che corrisponde al periodo di lutto in Giappone.

Lecce, 3 gennaio 2019

Giovanni D’AGATA