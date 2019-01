Inserita in Cronaca il 03/01/2019 da Direttore Trapani - Avverse Condizioni Metereologiche Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è svolta una riunione del Comitato Operativo Viabilità, presieduto dalla Dott.ssa Valeria Ferrante, per l’attivazione di idonee misure di intervento in relazione alle condizioni atmosferiche avverse previste nella giornata odierna e per le successive 24-30 ore che potrebbero creare situazioni di criticità, per la sicurezza della circolazione stradale, per probabili precipitazioni nevose. All’incontro, hanno partecipato i Sindaci i cui Comuni potrebbero essere interessati dal fenomeno, il rappresentante del Libero Consorzio, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, nonché la Polizia Stradale e l’Anas. E’ stato richiesto agli Enti di dotarsi di adeguate attrezzature per gli interventi immediati a tutela della circolazione stradale, assicurando una costante e corretta informazione alla popolazione delle situazioni di rischio. Verranno attivate, se necessario, anche le squadre di protezione civile. L’Anas effettuerà la verifica ed il pronto intervento sulle strade di pertinenza, collocando altresì, nel pomeriggio odierno, cartelli mobili riportanti l’obbligo di pneumatici invernali, o catene a bordo. Tutti gli Enti interessati, all’insorgere di situazioni di grave criticità, terranno informato il Comitato Operativo Viabilità (COV) che coordinerà i necessari interventi. Gli utenti della strada sono invitati a seguire l’evolversi dei fenomeni metereologici e a tenersi aggiornati sulle condizioni della viabilità.

Trapani, 3 gennaio 2019