Inserita in Cronaca il 03/01/2019 da Direttore Trapani - Un nuovo prete in Diocesi. Sabato l´ordinazione in Cattedrale Un nuovo presbitero per la chiesa di Trapani. L’ordinazione sabato sera in Cattedrale.



Sabato prossimo 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, con inizio alle ore 18.30 presso la Cattedrale “San Lorenzo” a Trapani, per l´imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo Pietro Maria Fragnelli, il diacono don Antonino Catalano sarà ordinato presbitero.

Don Antonino, trapanese di 29 anni, è entrato in Seminario nel 2011 e nel 2017 ha concluso gli studi teologici presso la Facoltà teologica di Sicilia. Il nuovo presbitero presiederà la sua “prima messa” il 6 gennaio alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale "Santissimo Salvatore” e alle ore 18.30 presso la chiesa parrocchiale “Nostra Signora di Lourdes” dove ha collaborato col parroco dopo l’ordinazione a diacono nel maggio scorso.