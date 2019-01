Inserita in Politica il 03/01/2019 da Direttore Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo



Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per unirsi al mondo del terzo settore, dell’associazionismo e a tutti i cittadini, solidali al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che disposto l’alt, negli uffici comunali del capoluogo, all’applicazione alle norme del Decreto Sicurezza.

“Saremo insieme a quanti credono nei diritti umani - afferma Gregorio Porcaro, coordinatore regionale di Libera Sicilia - contro ogni tentativo di creare divisioni. Cosa che punta a fare questo decreto, il cui risultato non potrà che essere paura e conflitti”.

Palermo, 3 gennaio 2019