Valderice - Problema dell´abbandono dei rifiuti e della raccolta differenziata

Inserita in Cronaca il 30/12/2018 da Direttore Valderice - Problema dellŽabbandono dei rifiuti e della raccolta differenziata LŽAmministrazione Comunale sin dal suo insediamento ha posto particolare attenzione alla pulizia del paese e al decoro ambientale.

Purtroppo dobbiamo constatare che a causa dellŽinciviltà e delle cattive abitudini di alcuni cittadini che continuano ad abbandonare rifiuti, che, oltre a deturpare ed inquinare il nostro territorio, ne rendono un immagine poco decorosa della nostra comunità.

LŽAmministrazione Comunale ha posto in essere alcune misure di prevenzione. Già da qualche tempo i Vigili Urbani pattugliano il territorio comunale e grazie anche allŽaiuto degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti, hanno rilevato numerose infrazioni anche nei confronti di chi si ostina a non differenziare i rifiuti, elevando diversi verbali nei confronti dei trasgressori, inoltre sono stati individuati dei siti dove vengono abbandonati in maniera consistente i rifiuti, in modo da creare delle piccole discariche a cielo aperto.

Per rafforzare ulteriormente tale attività di contrasto in questi giorni lŽAmministrazione Comunale ha stipulato una convenzione con lŽAssociazione di guardie ambientali - "Fare Ambiente" – che a giorni entreranno in servizio, e a supporto dei Vigili Urbani perlustreranno constantemente tutto il territorio.

Inoltre lŽAssessore Martinico ribadisce che differenziere i rifiuti conviene a tutti, perchè più alta è la percentuale di raccolta differenziata, più si può risparmiare sul pagamento della TARI.

LŽausilio delle guardie ambientali farà si che vi sia un controllo capillare e di contrasto affinchè prevalgano le buone consuetudini dei cittadini che rispettano lŽambiente e vengono puniti invece i comportamenti incivili di qualche cittadino.

Le guardie ambientali sorveglieranno diverse zone del territorio compreso il centro urbano del paese, prestando attenzione anche a chi abbandona animali e a chi non raccoglie gli escrementi del proprio animale, elevando anche in questo caso multe elevate.

"Abbiamo attivato – dice lŽAssessore Martinico – molte videocamere di sorveglianza, dislocati in vari punti e nei prossimi giorni, altre ne verranno collocate al fine di assicurare un controllo capillare del territorio.

Lo scopo della convenzione con "Fare Ambiente" rappresenta un ulteriore segnale che lŽamministrazione vuole dare ai cittadini per preservare la pulizia del territorio, la bellezza del nostro paese e a sollecitare i cittadini ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata.

LŽAssessore alle politiche ambientali del Comune di Valderice - Giuseppe Martinico