Visita dell´On. Occhionero alla C.C. Trapani Pietro Cerulli

L’on. Giuseppina Occhionero, che alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Liberi e Uguali nella circoscrizione Molise deputato del gruppo liberi e uguali, ha effettuato una ispezione alla Casa Circondariale di Trapani “Pietro Cerulli” al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti e lo stato della struttura.

La parlamentare nel corso del suo giro durato circa 4 ore, e’ stata accompagnata dal comandante della polizia penitenziaria commissario capo Giuseppe Romano, visitando alcuni reparti detentivi e soffermandosi a parlare con numerosi detenuti che hanno avuto modo di esprimersi in assoluta liberta’ lamentando problematiche carcerarie gia’ note e talvolta anche problematiche personali legate alla lontananza dal proprio nucleo familiare.

A fine visita, l’Onorevole Occhionero ha sottolineato come, nell’istituto si respiri un clima sereno proprio grazie all’impegno e alla professionalita’ della polizia penitenziaria e del direttore che sono molto sensibili alle problematiche dei detenuti e talvolta offrono, con le loro parole, l’unico conforto agli stessi, come peraltro emerso dai numerosi dialoghi avuti con i detenuti nel corso delle visita.

L’onorevole Giuseppina Occhionero si e’ anche impegnata ad intervenire al piu’ presto presso il dipartimento amministrazione penitenziaria affinche’ vengano assegnate a Trapani nuove e fresche risorse della polizia penitenziaria la cui carenza di organico e’ tangibile e preoccupante e si aggira intorno alle 60 unita’.

