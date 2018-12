Inserita in Cronaca il 30/12/2018 da Direttore Trapani: a Fontanelle sud in parrocchia cenone per chi è solo, preghiera per la pace e brindisi per il nuovo anno Cenone di comunità per le famiglie della parrocchia e per chi nel quartiere rimane da solo. Domani sera in preghiera per la pace e brindisi comunitario a “Santissimo Salvatore” a Trapani



La comunità della parrocchia “Santissimo Salvatore” del quartiere di Fontanelle Sud a Trapani organizza il cenone di San Silvestro da condividere soprattutto con chi domani sera si ritroverà da solo. Nello spirito di condivisione, appunto, il parroco e un gruppo di fedeli hanno deciso di trascorrere la serata in fraternità in parrocchia allargando la tavola ad alcune famiglie in difficoltà e ad alcune persone che altrimenti avrebbero trascorso l’ultima serata dell’anno da sole in casa.

Dopo il “cenone” (circa 60 persone), alle ore 23.45, ci si ritroverà in Chiesa (la parrocchia è sede dell’Adorazione perpetua) per mezz’ora di preghiera ed adorazione per invocare pace e benedizioni sul mondo intero; quindi il brindisi tradizionale per un buon 2019.