Inserita in Sport il 30/12/2018 da Direttore Costa Gaia, ultima giornata di Anteprima Le palermitane Accademia Pamela Conti e Calcio Sicilia portano altre due squadre alle finali del 32° torneo “Costa Gaia – Conad Cup” che si terranno domenica 6 gennaio, dalle ore 9.00, allo stadio “Lelio Catella” di Alcamo. Le due squadre hanno avuto la meglio nella “Anteprima Primi Calci 2010” svoltasi ieri sui campi di Carini, Corleone e Custonaci. Il Calcio Sicilia ha battuto in semifinale l’Accademia Sport Trapani mentre la Pamela Prati ha superato l’ultimo scoglio battendo i concittadini del Terzo Tempo. Sempre ieri a Custonaci si è tenuta anche una gioiosa dimostrazione di 18 squadre composte dai piccolissimi nati nel 2012 mentre questa mattina ha preso il via l’ultima tappa della fase anteprima con il torneo dedicato ai nati nel 2011. Al “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo sono in lizza 32 squadre suddivise in 8 gironi. Alcamo lì, 30.12.2018