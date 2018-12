Inserita in Cultura il 30/12/2018 da Direttore Salemi, il 2 gennaio ´Duello tra Orlando e Rinaldo per l´amore di Angelica´ Salemi, arrivano le storie dei paladini di Francia Il 2 gennaio ´Duello tra Orlando e Rinaldo per l´amore di Angelica´

SALEMI - Le storie dei paladini di Francia saranno protagoniste il 2 gennaio a Salemi con la messa in scena del Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica.Questo il titolo dello spettacolo dell´opera dei pupi previsto per mercoledì, presso l´auditorium San Giovanni, alle 18.30. L´iniziativa rientra nel cartellone degli eventi natalizi messo a punto dall´assessorato al Turismo del Comune di Salemi e verrà eseguita in collaborazione con l´Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari - Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo. "Si tratta di una bella collaborazione tra il Comune e una delle istituzioni culturali più importanti della Sicilia - affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l´assessore al Turismo Vito Scalisi -. L´opera dei pupi è parte integrante della storia della Sicilia e mercoledì ci sarà l´occasione per rivivere questa tradizione".