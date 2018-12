Inserita in Cronaca il 23/12/2018 da Direttore Il Tar Sicilia accoglie il ricorso del Comune di Favignana contro l´EAS Con ordinanza del 21 dicembre, la prima sezione del Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Favignana, rappresentato e difeso dall´avv Salvatore Maria Cusenza, contro l´Assessorato regionale dell´Energia e nei confronti dell´EAS, Ente Acquedotti Siciliani, annullando tutti gli atti del commissario ad acta nominato dalla Regione che aveva deliberato in sostituzione del Consiglio Comunale la presa in carico delle reti idriche al Comune. Sullo stesso argomento il TAR si era già pronunciato su questioni identiche con una serie di ordinanze dando ragione ai Comuni che si erano visti imporre dalla Regione e dall´EAS la consegna delle reti unilateralmente.