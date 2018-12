Inserita in Sport il 23/12/2018 da Direttore La Premiazione dei Campioni Siciliani delle 4 ruote sarà ad Agrigento Si terrà nella città dei Templi il 1° marzo 2019 con la presenza del Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, la festa dedicata ai migliori protagonisti di automobilismo e karting regionale della stagione 2018. Lo ha annunciato a Pergusa sabato 22 dicembre il Delegato ACI Sport Armando Battaglia durante lo scambio di Auguri natalizi



Sarà ad Agrigento venerdì 1 marzo 2019 la Premiazione Regionale e Titoli ACI Sport 2018, la festa che la Delegazione ACI Sport Sicilia dedica annualmente ai migliori protagonisti del motorsport su 4 ruote. Confermata la presenza del Presidente dell’Automobile Club d’Italia ing. Angelo Sticchi Damiani.

Lo ha annunciato il Delegato Regionale Armando Battaglia durante lo scambio di Auguri natalizi che si è tenuto all’Autodromo di Pergusa sabato 22 dicembre, a cui hanno partecipato in tanti tra piloti, team, preparatori, organizzatori e Dirigenti della Federazione.

A fare gli onori di casa dell’informale e sentito incontro, il Presidente dell’Autodromo Mario Sgrò ed Alessandro Battaglia, Presidente dell’Automobile Club Enna e componente del Gruppo Ufficiali di Gara.

Il programma della cerimonia, che concluderà la stagione agonistica appena trascorsa e darà il via alla prossima, è in fase di completamento ma sono attese altre sorprese e presenze di prestigio.

L’occasione dell’incontro prima delle feste natalizie è stato anche occasione per annunciare alcuni punti di sviluppo del lavoro che la Delegazione ACI Sport Sicilia sta svolgendo insieme alle varie componenti sportive dell’isola e non solo: a Gennaio prevista la Riunione congiunta tra Organizzatori e le Associazioni degli Ufficiali di gara, al fine di garantire un fluido svolgimento di organizzazione e gestione delle competizioni; seguirà l’ultima sessione di esami per Ufficiali di Gara per Capo Posto; la già descritta Premiazione; il corso per Navigatori e l’incontro con le Scuderie; Convegno sulla Regolamentazione 2019; l’inizio dell’attività della Scuola Federale Regionale ACI Sport (Rally e Velocità).

-“Il programma di lavoro è intenso e rivolto al miglioramento ed alla crescita del nostro sport - ha sottolineato Armando Battaglia - lo stesso Delegato Regionale si è proposto come garante di alcuni rapporti tra le varie realtà sportive, al fine di dare uniformità a quanto si vuole promuovere. Questo programma di lavoro è stato sviluppato grazie al prezioso contributo di tutti, soprattutto di quanti attraverso il dialogo diretto offrono preziosi consigli e punti di riflessione. La collaborazione tra le diverse realtà è confermata anche da questa occasione di incontro, a cui hanno immediatamente risposto con entusiasmo e disponibilità l’Autodromo di Pergusa e l’AC Enna”-.

La completa ripresa delle attività dell’Autodromo è stata annunciata dal Presidente Mario Sgrò, i programmi sono quasi tutti completati e saranno annunciati ufficialmente al più presto.

L’importanza della professionalità degli Ufficiali di Gara e Commissari di Percorso è stata sottolineata da Alessandro Battaglia, presente in doppia veste di Dirigente Federale e Presidente AC Enna, che si è soffermato sulla selettività prossimi esami da Capo Posto.