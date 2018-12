Inserita in Sport il 23/12/2018 da Direttore Federugby - Sicilia Risultati 23 dicembre 2018 Risultati squadre siciliane

Si inoltrano i risultati delle squadre siciliane.

Campionato nazionale Serie A - Girone 3 Ottava giornata di andata - 23/12/2018

Rugby Perugia - Amatori Catania 07 - 21

Prossimo turno - 13/01/2019

Amatori Catania - Rugby Benevento

Campionato nazionale Serie B - Girone 3 Prossimo turno - 13/01/2019

CUS Catania - CLC Messina





Campionato nazionale Under 18 élite Prossimo turno - 13/01/2019

CUS Catania - Rugby Napoli Afragola

Campionato nazionale Under 16 élite Spareggio di ritorno - 13/01/2019

CLC Messina - Benevento Rugby

Campionato regionale Serie C - Girone 2 Pool A Prossimo turno - 13/01/2019

Vittoria Rugby - Fenix Belpasso Nissa Rugby - Syrako Rugby

Riposa: Amatori Catania

CLASSIFICA ALLA QUARTA GIORNATA DI RITORNO

Amatori Catania 33* Syrako Rugby 23* Nissa Rugby 22 Fenix Belpasso -02 Vittoria Rugby -04

*Una partita in meno

Syrako Rugby e Vittoria Rugby 4 punti di penalizzazione

Fenix Belpasso 8 punti di penalizzazione

Campionato regionale Serie C - Girone 2 Pool B

CLASSIFICA ALLA TERZA GIORNATA DI RITORNO

Rugby Palermo 20 C.R. Barcellona 10 CUS Catania 00

Campionato regionale Under 18 Recuperi prima giornata di andata - 23/12/2018

Amatori CT 1963 - CLC Messina 07 - 12 CAS Reggio C. - Briganti Librino CT 00 - 37

CLASSIFICA ALLA SETTIMA GIORNATA DI ANDATA

CLC Messina 33 San Gregorio 24* Ragusa Union 21* Amatori CT 1963 16 XV R.S.O. 11** Briganti Librino CT 08* Amatori Catania 04* CAS Reggio C. 03*

*Una partita in meno **Due partite in meno

Briganti Librino CT 4 punti di penalizzazione

Prossimo turno - 20/01/2019

CLC Messina - San Gregorio Ragusa Union - CAS Reggio C. Briganti Librino CT - XV R.S.O. Amatori Catania - Amatori CT 1963

Campionato regionale Under 16 – seconda fase V – VII posto – prima giornata ritorno

CAS Reggio C. - Amatori Catania 24 - 12

Salvo errori di digitazione e successiva omologazione