Inserita in Sport il 22/12/2018 da Direttore IN ESCLUSIVA A TRAPANIOK: Presa sotto procura la campionessa del calcio femminile Genny Spina: 400 goal in serie A Colombiana La Sport Man, agenzia che cura l´immagine dei sportivi e ricerca sponsor per club di calcio, ha il piacere di annunciare che in data odierna ha preso sotto procura la top player italo-colombiana Genny Spina, classe ´94 capocannoniere con 400 goal fatti in Serie A con il Bogotà.

Il manager Sundas è entusiasta e vuole, con Spina, portare una fuoriclasse nel campionato italiano, già ci sono club di alto livello in Italia e all´estero la richiedono.

Anche nel mondo del calcio femminile il procuratore sportivo Alessio Sundas sta mettendo a segno importanti colpi di mercato!

Un 2018 ricco di soddisfazioni per la Sport Man!

Scheda Tecnica Genny Spina