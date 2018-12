Inserita in Cultura il 22/12/2018 da Direttore Mazara. Inaugurata la mostra al Civic Center “L’ARTE E LA SUA CONTEMPORANEITÀ NELLA SICILIA BAROCCA”



E´ stata inaugurata ieri sera, alla presenza del sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, la 1^ Edizione della mostra d’arte: “L’Arte e la sua Contemporaneità nella Sicilia Barocca”. Al Civic Center nell’ex carcere mandamentale di Via Vittorio Veneto, dove è possibile osservare 100 capolavori tra artisti del passato e del presente.

L’esposizione, visitabile ogni giorno sino al 6 gennaio 2019, è curata da Andrea Maggio, ed è stata realizzata dall’Associazione culturale ‘Fiera Franca Ss. Salvatore” in collaborazione con il “Centro Studi Padre Gaspare Morello”, con il patrocinio della Città di Mazara del Vallo, della Regione siciliana - Beni Culturali e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani.

Una mostra unica nel suo genere suddivisa in due sezioni: 46 opere, di cui 5 di artisti del passato come: Guido Reni e Sementi, Carlo Dolci, e opere di artisti contemporanei come: Pietro Consagra e capolavori realizzati dall’artista Loredana Meo; e 54 opere realizzate da 18 artisti contemporanei, che offrono un panorama assai variegato e multiforme, fatto di espressioni e linguaggi compositivi molto diversificati tra loro.

Mazara del Vallo, 22 Dicembre 2018

