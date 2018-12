Inserita in Economia il 19/12/2018 da Direttore TRASPORTI AEREI PANTELLERIA, RIENTRA LA VERTENZA CON DAT FALCONE: «DIFFICOLTÀ RISOLTE, ESIGENZE ABITANTI PRIMA DI TUTTO»



(Palermo, 19/12/2018) Si è conclusa positivamente la tanto travagliata vertenza sui trasporti aerei da e per Pantelleria. La svolta è arrivata ieri, al termine della conferenza dei servizi convocata sull’isola dall’assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone, dopo le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi. Erano presenti il responsabile di DAT Italia, Luigi Vallero, il direttore aeroportuale per la Sicilia Occidentale di Enac, Antonino Buttafuoco, e i sindaci di Pantelleria, Vincenzo Campo, e Lampedusa, Totò Martello.

«La DAT si è impegnata – spiega l’assessore Falcone – a eliminare i disagi che tra l’altro, a detta del vettore, erano a conseguenza di un’avaria dell’impianto elettrico di un aeromobile, colpito da un fulmine. Un aereo sostitutivo verrà inoltre messo a disposizione esclusivamente di Pantelleria e Lampedusa affinché, in caso di imprevisti per gli aerei, vengano ridotte al minimo le difficoltà per gli spostamenti degli abitanti».

L’assessore Falcone ha poi chiesto che si possa rimodulare il contratto affinché siano disponibili, anche in inverno, dei voli per Catania, ancorché due volte la settimana. «La compagnia - conclude Falcone - ha inoltre garantito che verranno messi a punto pacchetti promozionali per ammalati, sportivi e coloro che acquisteranno i biglietti entro il 23 dicembre».