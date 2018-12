Inserita in Economia il 19/12/2018 da Direttore Ars, approvato in aula il ddl per lo sviluppo delle ´Cooperative di Comunità´ in Sicilia, Ragusa (FI): ´Varata una norma che grazie alle Cooperative produrrà crescita economica Palermo, 19/12/2018: A Sala d´Ercole è stata appena approvata all´unanimità la norma che definisce e regolamenta le "Cooperative di Comunità", ovvero le società cooperative iscritte al Registro regionale che, valorizzando le tradizioni culturali e le competenze territoriali, hanno come scopo il perseguimento dei bisogni comunitari al fine di migliorarne la qualità della vita, economica e sociale.

"Con la legge appena varata, le Cooperative di Comunità potranno svolgere attività economiche per lo sviluppo sostenibile, per la produzione di beni e servizi, oltre che, cosa più importante, per la creazione di nuove opportunità di lavoro per le comunità locali". A riferirlo è il Presidente della Commissione Attività Produttive all´ARS, on. Orazio Ragusa, del gruppo parlamentare di Forza Italia, il quale ha seguito sin dall´inizio i lavori di redazione della norma, sin dal dibattito in III Commissione.

"Il mio ringraziamento - conclude il Deputato - va a tutti i colleghi e funzionari della Commissione che presiedo, i quali hanno lavorato a stretto contatto con gli uffici dell´Assessorato Attività produttive e l´Assessore Turano, per esitare una norma approvata dal Parlamento all´unanimità e che soprattutto, permetterà di valorizzare i territori locali, specie quelli più svantaggiati".

Sarà istituito un apposito Registro regionale delle Cooperative di Comunità presso l´Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nel quale ci si potrà iscrivere per il riconoscimento dello status - previo riconoscimento dei requisiti giuridici. Fondamentale sarà il ruolo svolto dagli Enti locali territoriali, i quali saranno coinvolti nella promozione delle attività delle Cooperative. Sì precisa che dall´attuazione di tale misura normativa, non derivano nuovi oneri a carico del Bilancio Regionale.