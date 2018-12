Inserita in Economia il 18/12/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: coalizione Musumeci ´cade sulle aiuole´, e vuole approvare la Finanziaria entro l’anno? “Mi chiedo come facciano il presidente Musumeci e la sua coalizione a pensare di affrontare l’esame della manovra economica all’Ars entro l’anno, se non hanno neppure una maggioranza per approvare una ´leggina´ sulle aiuole”.

Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars. Oggi nel corso della seduta d´aula la presidenza dell’Ars ha comunicato del ritiro dall’ordine del giorno dei lavori d’aula il ddl “Norme per l’affidamento ‘in adozione’ delle aiuole e spazi verdi da parte delle amministrazioni comunali”, alla luce della bocciatura degli articoli 4, 5 e 6 del testo.

mercoledì 18 dicembre 2018