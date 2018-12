Inserita in Cronaca il 17/12/2018 da Direttore Petrosino terzo Comune più virtuoso di’Italia Giacalone: “Risultato che premia la cittadinanza e l’Amministrazione”



Petrosino, 17.12.2018

Petrosino è il terzo comune più virtuoso in Italia. Lo ha decretato la giuria del premio “Comuni Virtuosi 2018”, iniziativa promossa ogni anno dall’Associazione dei Comuni Virtuosi al fine di divulgare le esperienze virtuose, i progetti concreti, le iniziative realizzate a favore dell’ambiente e delle comunità locali. La cerimonia di premiazione si è svolta, sabato scorso, a Trento.

“Un risultato che premia la cittadinanza, prima ancora che l’amministrazione, per i tanti passi avanti fatti in questi anni sul fronte dei rifiuti, per il decoro urbano con Art’s Oasis, per le battaglie sulle energie rinnovabili, per il progetto Assegno Civico e le politiche di integrazione, per la riqualificazione del litorale, per la strategia sul turismo e sugli eventi culturali e tante altre iniziative”, è stato il commento del Sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone. Che ha aggiunto: “Dedico questo riconoscimento ai tantissimi siciliani onesti che vogliono una Sicilia migliore”.

Ad aggiudicarsi il premio è stato il Comune di Cavareno (Tn) tra i 50 comuni finalisti e le oltre 250 progettualità pervenute nei termini previsti dal bando promosso dall’Associazione, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Ispra, Anci, Borghi Autentici d’Italia, Agenda 21 Italia.