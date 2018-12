Inserita in Sport il 14/12/2018 da Direttore Libertas, ultima dell´anno in casa con sorprese Si gioca domenica prossima al “PalaTreSanti” l’ultima gara del 2018 del campionato di basket di serie C Silver. Ad Alcamo arriverà l’Adrano, l’avversario eliminato dai ragazzi di coach Ferrara in quell’appassionante finale dei play-off di serie D che regalò la meritatissima promozione. A meno di dieci giorni dal Santo Natale, uno dei main sponsor della Libertas, “Adragna Petfood”, ha predisposto alcune iniziative in favore di tutti gli spettatori che saranno presenti al palazzetto. All’ingresso verrà allestita una postazione informativa sull’azienda e sui suoi prodotti. Poi, durante e prima del match, lo sponsor omaggerà il pubblico distribuendo tanti gadget, fra cui anche confezioni di pasti per cani e gatti. “Adragna Petfood” e Libertas Alcamo hanno avviato una collaborazione che ha prodotto un’iniziativa davvero interessante. “Un canestro a 4 zampe” servirà a trasformare in pasti per i cani più sfortunati i punti complessivi realizzati dalle squadre in campo, durante le gare del quintetto alcamese. Al termine della stagione le confezioni di mangimi Adragna verranno donate alle associazioni specializzate operanti nelle province toccate dal campionato di serie C, ma anche di altre zone della Sicilia.

Alcamo, 14 dicembre 2018