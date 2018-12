Inserita in Economia il 13/12/2018 da Direttore UN PROTOCOLLO D’INTESA SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, IL 17 DICEMBRE LO FIRMERANNO ANCICILIA E AIRBNB: MAGGIORI RISORSE PER I COMUNI Un protocollo d’intesa sull’imposta di soggiorno: lo firmeranno l’AnciSicilia e Airbnb il 17 dicembre alle 11 a Villa Niscemi. La Sicilia è, di fatto, la seconda regione d’Italia, dopo la Toscana, ad avviare questa iniziativa che, già collaudata dal comune di Palermo, potrà essere sottoscritta da tutte le amministrazioni dell’Isola con l’obiettivo di incrementare le entrate comunali. L’evento offrirà, quindi, ai comuni partecipanti l’occasione per sottoscrivere, attraverso una firma simbolica, singoli protocolli d’intesa con Airbnb per consentire il versamento della tassa nelle diverse tipologie di strutture ricettive.

I dettagli dell’accordo saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 12 a Villa Niscemi.