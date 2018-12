Inserita in Economia il 12/12/2018 da Direttore Sicilia. Sammartino: bene norma ‘Catania’ approvata in variazioni di bilancio Sicilia. Sammartino: bene norma ‘Catania’ approvata in variazioni di bilancio



“La norma contenuta nelle variazioni di bilancio a sostegno dei dipendenti del Comune di Catania e delle società partecipate è un provvedimento giusto e necessario, si poteva fare di più anche per altre amministrazioni, ma intanto abbiamo contribuito ad approvare misure importanti a sostegno dei Comuni siciliani in difficoltà finanziaria e dei loro dipendenti”. Lo dice Luca Sammartino parlamentare regionale del Pd e presidente della Commissione lavoro a proposito del ddl di variazione di bilancio in esame all’ARS.



