CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Esercitazione del reparto di soccorso dei Carabinieri: il 12 dicembre campo base al cimitero Il sindaco: "Potrebbero verificarsi disagi alla viabilità. Invitiamo alla massima collaborazione con l'Arma"



Esercitazione del reparto di soccorso del 12° reggimento Carabinieri Sicilia a Castellammare del Golfo: il giorno 12 dicembre 2018, dalle prime ore del mattino, il reparto di soccorso dell’Arma, al comando del Colonnello Salvatore Sgroi, simulerà un intervento allo scopo di verificare l’efficienza operativa in caso di operazione in zone colpite da calamità naturale e verificare il coordinamento con gli altri Enti.

Le operazioni di simulazione di primo soccorso ed intervento dei carabinieri riguarderanno alcune arterie stradali cittadine e la predisposizione di un campo base nei pressi del cimitero comunale dove, intorno alle ore 9 del mattino, si recheranno alcune classi dell’istituto superiore “Mattarella - Dolci”. I Carabinieri spiegheranno agli studenti come intervengono in caso di calamità naturali. «Informiamo che il 12 dicembre il 12° reggimento Carabinieri Sicilia effettuerà un’esercitazione di soccorso nella nostra città che vedrà la presenza di numerosi militari dell’Arma che daranno vita alla simulazione che interesserà alcune vie che per questo rimarranno chiuse al momento degli interventi -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Potrebbero verificarsi disagi momentanei alla viabilità e per questo invitiamo i cittadini alla massima collaborazione con l’Arma. Si tratta di un’importante attività che ha lo scopo di garantire la sicurezza della popolazione con la puntuale organizzazione ed esperienza dei carabinieri che ringraziamo per aver scelto la nostra città per la simulazione che, in considerazione della preparazione continua del reparto di soccorso, al quale la nostra polizia municipale e le associazioni di protezioni civile offriranno massima collaborazione, siamo certi sarà caratterizzata da rapidità ed efficienza. Gli interventi saranno spiegati in dettaglio agli studenti delle scuole».