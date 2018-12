Inserita in Cronaca il 10/12/2018 da Direttore SI PARLA DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ALLA PRIMARIA DEL PLESSO “VANNI PUCCI” DELLA GUTTUSO Si può parlare di diritti dei bambini dando un messaggio di speranza, attraverso un linguaggio comprensibile a tutti, colorato e accattivante?

Questa mattina gli alunni della classe 4° sezione A , del plesso "Vanni Pucci", dell´Istituto Comprensivo "Renato Guttuso" di Villagrazia di Carini, dopo una nota introduttiva storica da parte dell´insegnante, hanno visionato il film "Iqbal, bambini senza paura". Il film, tratto dal libro di Iqbal (che narra una storia realmente accaduta), affronta, con tratti delicati e paesaggi mirabilmente dipinti, temi come il lavoro minorile, la schiavitù, i maltrattamenti nei confronti dei bambini, mostrando la situazione di Iqbal e dei suoi amici, ridotti in schiavitù e costretti a tessere tappeti.

Il film continua con temi come la ricerca della libertà, la consapevolezza dei propri diritti e la denuncia dei fuorilegge.

Sviluppare sensibilità verso il fenomeno dello sfruttamento dei minori, purtroppo molto diffuso anche nel nostro Paese; far maturare nei bambini la consapevolezza dei loro diritti e il coraggio di denunciare situazioni al limite della legalità, questi gli obiettivi dell´ONU e dello stesso UNICEF.

I bambini hanno avuto l´occasione, così, di far proprio, un chiaro messaggio: parlare di temi importanti serve ad evitare che queste ingiustizie continuino ad accadere in ogni parte del mondo e ci rende cittadini responsabili, sensibili e consapevoli.

Al termine della giornata i bambini hanno adottato alcuni diritti umani e hanno realizzato dei disegni per raccontare quelli caduti per "KO" in alcune aree del mondo.