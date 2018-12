Inserita in Cronaca il 08/12/2018 da Direttore Fiaccolata 10 Dicembre Amnesty - Sicilia "DIRITTI A TESTA ALTA" il 10 Dicembre dalle ore 18:30 in 8 città siciliane

Lunedì 10 dicembre 2018 dalle 18.30, ActionAid, Amnesty International Italia, Caritas, EMERGENCY e Oxfam si riuniranno in oltre 80 piazze italiane per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ribadirne l’importanza in un momento storico come quello attuale. La mobilitazione, che prenderà la forma di una fiaccolata, prevede la lettura di testimonianze e degli articoli della Dichiarazione.

In Sicilia le città coinvolte sono 8: Palermo: Piazza Verdi Trapani: Piazza Saturno Agrigento: Piazzale Moro (Porta di Ponte) Catania: Piazza Università Modica: Piazza Principe di Napoli (Atrio Comunale) Ragusa: Piazza San Giovanni Siracusa: Piazza S. Lucia Messina: Piazza Duomo

Palermo, 08/12/2018